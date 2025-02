Obligé de signer au PSG, l’énorme aveu sur son transfert !

Axel Cornic

Désormais au Qatar, Marco Verratti a marqué de son empreinte l’histoire du Paris Saint-Germain, même si son aventure ne s’est pas vraiment terminée comme certains voulaient. Pourtant, son ancien agent a fait des révélations assez surprenantes au sujet de son transfert en provenance de Pescara, au cours du mercato estival 2012.

C’est un épisode qui a laissé une trace profonde dans l’histoire récente de QSI. Méconnu du grand public, sans même pas une seule minute en Serie A, un certain Marco Verratti rejoignait en 2012 un PSG en pleine construction est très ambitieux. Et alors qu’on lui promettait une aventure éphémère, le milieu de terrain italien s’est imposé comme l’un des joueurs les plus emblématiques du club parisien, où il est resté onze années avant de partir pour le Qatar en 2023.

L’ancien agent de Verratti balance

Au micro de Radio Kiss Kiss Napoli, son agent de l’époque a dévoilé les dessous de son arrivée au PSG, expliquant surtout que sa première piste devait le mener vers le Napoli ! « Les Azzurri ont proposé 10M€ pour que Verratti joue avec Insigne, mais Bigon (le directeur sportif du Napoli à l’époque) m'a dit que Hamsik et Gargano étaient déjà au milieu de terrain. La négociation était plutôt la volonté du président du Napoli » a déclaré Donato Di Campli, que Verratti a finalement quitté en 2017.

« C’est moi qui l’ai poussé à signer pour le PSG »

Mais l’agent italien a surtout révélé que Marco Verratti ne voulait pas vraiment poser ses valises à Paris, au départ. « Le PSG proposait 16M€ et le salaire était 8 fois supérieur à celui proposé par le Napoli » a poursuivi Di Campli. « Le choix de Marco ? Non, cette fois-là c’est moi qui l’ai poussé à signer pour le PSG. J'étais peut-être un peu "salope", mais il a été présenté le même jour qu'Ibrahimovic ».