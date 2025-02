Un clash avant son transfert, l'annonce qui va calmer le PSG

Axel Cornic

Les débats autour de l’arrivée d’un attaquant ont repris de plus belle au Paris Saint-Germain, surtout avec le départ de Randal Kolo Muani lors du mercato hivernal. Parmi les pistes évoquées on retrouve notamment Dusan Vlahovic, qui pourrait justement être poussé vers la sortie à la Juventus par l’international français !

Luis Enrique a-t-il enfin trouvé son attaquant ? Très critiqué pour ses choix depuis le début de la saison, le coach du PSG a décidé de replacer Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque depuis quelques matchs. Et c’est une grande réussite, puisque l’ailier de formation enchaine les buts et livre des prestations plus qu’abouties.

Vlahovic au PSG...

Pourtant, les buts de Dembélé n’ont pas fait taire les débats autour de l’arrivée au PSG d’un numéro 9 de niveau international. Des nombreux noms sont évoqués, mais il semble que les Parisiens lorgneraient notamment Dusan Vlahovic, international serbe de la Juventus. L’arrivée en prêt de Randal Kolo Muani pourrait le pousser vers la sortie, sans parler des supposées tensions avec son coach Thiago Motta, dont parlent les médias italiens.

Grace à Thiago Motta ?

Présent en conférence de presse ce jeudi, l’ancien joueur du PSG a toutefois tenu à clarifier les choses, assurant qu’il n’y avait rien entre lui et Vlahovic. « Je suis très content de Dusan : l'attitude doit être la base pour pouvoir former une équipe » a expliqué Thiago Motta. « Jusqu'à présent, son attitude a été impeccable : même lorsqu'il n'a pas joué. Il accepte les décisions car il est attentif au bien de l'équipe ». De l’autre côté des Alpes on assure toutefois que la Juventus songerait sérieusement à se séparer de lui, pour notamment tout miser sur un Kolo Muani qui réalise des débuts tonitruants.