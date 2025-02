Transferts - PSG : Le téléphone va chauffer pour Kolo Muani !

Thomas Bourseau

Luis Enrique ne semblait plus vraiment compter sur lui depuis pendant la première partie de saison du PSG au vu de son utilisation de plus en plus minime. Randal Kolo Muani a finalement été prête à la Juventus où il semble s’être déjà acclimaté au vu de ses performances chez les Bianconeri. Si bien que la Juve prévoirait de discuter avec le Paris Saint-Germain pour prolonger sa collaboration avec l’international français une fois son prêt arrivé à expiration.

Randal Kolo Muani ne semble jamais avoir été dans les bonnes grâces de Luis Enrique depuis son arrivée en août 2023 . Et ce fut encore plus frappant pendant la première partie de saison où, quand bien même Gonçalo Ramos était blessé à la cheville, Kolo Muani ne disposait pas d’un temps de jeu conséquent. Pire, à compter du 6 décembre et jusqu’à son départ pour la Juventus en prêt lors de la seconde quinzaine de janvier, Kolo Muani n’avait plus arboré la tunique rouge et bleu du PSG.

Trois buts en deux matchs, Kolo Muani fait un strike de l’autre côté des Alpes

Les dirigeants de la Juventus et leurs homologues du Paris Saint-Germain ont trouvé un terrain d’entente pour un prêt de Randal Kolo Muani sans inclure d’option d’achat. Et alors qu’il a déjà inscrit trois buts lors de ses deux premières apparitions avec le club bianconero, l’international français fait déjà forte impression auprès de son entraîneur Thiago Motta. « C'est un grand joueur, je m'attendais à ce qu'il réussisse, mais il peut encore faire mieux ».

La Juventus veut renégocier l’accord initial avec Kolo Muani pour qu’il poursuive à Turin !

Si bien que le comité directeur de la Juventus serait déjà focalisé sur le fait de trouver un accord avec la direction du PSG pour que ce prêt soit rallongé outre la date d’expiration du 30 juin prochain. Calciomercato.it fait savoir ce mercredi que la Juventus serait impressionnée par le rendement immédiat de Randal Kolo Muani au point que le directeur sportif Cristiano Giuntoli prévoirait déjà d’entamer de nouvelles négociations avec le Paris Saint-Germain dans l’optique de Kolo Muani reste plus longtemps que prévu dans le Piémont.