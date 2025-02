PSG : Kolo Muani fait de l’ombre à Cristiano Ronaldo !

Axel Cornic

Très peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani a fini par quitter le Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal. Il a été prêté à la Juventus pour les six prochains mois et le moins que l’on puisse dire c’est que ça se passe plutôt bien pour lui, avec déjà trois buts en deux apparitions en Serie A !

Il n’avait quasiment plus d’avenir au PSG. Troisième plus gros transfert de l’histoire du club, Randal Kolo Muani a été poussé vers la sortie par un Luis Enrique qui ne voulait clairement plus de lui. La solution est venue d’Italie, puisque l’attaquant français a rebondi en Serie A avec un prêt de six mois à la Juventus… où il semble déjà avoir trouvé sa vitesse de croisière.

Kolo Muani impressionne déjà en Italie

Car si avec le PSG il ne marquait plus depuis le 1er septembre dernier, les supporters de la Juventus n’ont pas du attendre longtemps pour le voir débloquer son compteur. Plus précisément, 43 minutes ! Titulaire contre le Napoli pour son premier match, Kolo Muani a trouvé le chemin des filets et sa prestation globale a été chaleureusement saluée, même si son équipe s’est finalement inclinée (2-1). Rebelote huit jours après à l’occasion de la réception d’Empoli à l’Allianz Stadium de Turin pour la 23e journée de Serie A, avec cette fois un doublé et une victoire bianconera (4-1).

Mieux que Cristiano Ronaldo

Avec ces trois buts, Randal Kolo Muani est quelque part déjà rentré dans l’histoire… éclipsant déjà certains des plus grands noms passés par la Juventus ! Car même un certain Cristiano Ronaldo n’avait pas réussi à marquer dès sa grande première à l’Allianz Stadium et il avait fallu attendre la 4e journée de Serie A de la saison 2018/2019, pour le voir débloquer son compteur à domicile. D’ailleurs, dans l’histoire récente du club bianconero seul Carlos Tevez avait réussi à marquer lors de ses deux premiers matchs en 2013, avec un but face à la Sampdoria puis face à la Lazio. Et pour parachever le tableau, le joueur prêté par le PSG est le premier attaquant français à marquer pour la Juve depuis David Trezeguet, en 2008.