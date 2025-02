Mercato - PSG : Kolo Muani éjecté par le vestiaire ?

Axel Cornic

Très peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani a fini par quitter le Paris Saint-Germain, avec un prêt de six mois à la Juventus. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ça lui réussi, puisque l’attaquant tourne déjà à 3 buts en 2 matchs depuis son arrivée en Serie A.

Ça ne collait clairement pas avec Luis Enrique. Un an et demi après son transfert monstre à 95M€, qui en a fait le troisième joueur le plus cher de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani a été poussé vers la sortie. Son nom a ainsi été évoqué aux quatre coins de l’Europe, mais c’est finalement la Juventus qui a raflé la mise, avec un prêt de six mois.

« Kolo Muani est un bon attaquant »

Dans le podcast Viva El Futbol, Gianluigi Donnarumma s’est exprimé au sujet du départ de son coéquipier vers la Serie A, un championnat qu’il connaît très bien. « C'est un très bon garçon, je suis aussi son ami. Je suis très content de la façon dont il a commencé. Pour moi, il peut très bien faire, c'est un bon attaquant » a expliqué le gardien du PSG, sur la chaîne YouTube tenue notamment par Antonio Cassano et Daniele Adani.

« J'ai mis l’hymne de la Juve, j'ai collé des autocollants sur son casier »

Donnarumma a notamment expliqué qu’il s’était adonné à un petit jeu avec Randal Kolo Muani, au cours du dernier mercato hivernal. « Quand il y a eu les premières rumeurs sur la Juve, j'ai plaisanté avec lui, j'ai mis leur hymne, j'ai collé des autocollants de la Juve sur son casier » a révélé le joueur du PSG, qui a en quelque sorte poussé l’attaquant dans les bras de la Juventus.