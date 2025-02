Kolo Muani : Le tacle envoyé au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ejecté cet hiver par le PSG qui ne comptait plus du tout sur lui, Randal Kolo Muani est déjà en train de cartonner en prêt du côté de la Juventus Turin, avec 3 buts inscrits en 2 matchs. Et en direct sur RMC Sport dimanche soir, Daniel Riolo a évoqué ce retour au premier plan de Kolo Muani en envoyant un sacré tacle envers le PSG.

Un an et demi seulement après son arrivée au PSG pour 90M€ (bonus compris), Randal Kolo Muani a été contraint de quitter le club de la capitale cet hiver. L'attaquant de 26 ans n'entrait plus du tout dans les plans de Luis Enrique, qui l'avait laissé de côté ces derniers mois, et l'international français s'est donc trouvé un nouveau point de chute loin du PSG : la Juventus Turin, où il a été prêté sans option d'achat.

Débuts XXL pour Kolo Muani à la Juve

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Randal Kolo Muani n'a pas trainé pour se montrer sous ses nouvelles couleurs, puisqu'il comptabilisé déjà 3 buts en 2 matchs de Serie A avec la Juventus Turin. Un premier bilan qui contraste forcément à son faible rendement ds derniers mois avec le PSG...

Le PSG taclé par Riolo ?

Et dimanche soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué cette métamorphose de Kolo Muani en piquant indirectement le PSG : « Kolo Muani ? Chaque semaine, le dicton qui dit qu'il n'y a pas de mauvais joueurs, mais que des mauvais contextes », lâche tout simplement Riolo, qui laisse donc entendre que c'est uniquement le contexte au PSG qui a plombé Kolo Muani.