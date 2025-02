Dembélé - PSG : L’incroyable promesse de Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début d'année sensationnel, Ousmane Dembélé impressionne comme en témoignent ses deux triplés consécutifs à Stuttgart (4-1) et à Brest (5-2). De quoi réjouir son grand ami Kylian Mbappé qui n'est pas surpris par le rendement du numéro 10 du PSG et qui promet même que c'est loin d'être terminé !

Depuis le début de l'année 2025, Ousmane Dembélé est inarrêtable. Replacé dans une position de numéro 9 qui lui parfaitement, l'international français empile les buts à l'image de ses deux triplés consécutifs à Stuttgart en Ligue des champions (4-1) puis à Brest en Ligue 1 (5-2). Le joueur du PSG est même le meilleur buteur européen en 2025 et semble donc parfaitement se réjouir de son nouveau poste.

Dembélé en numéro 9 ? Une décision audacieuse de Luis Enrique qui pourrait bien changer la donne au PSG ! ⚽

Dembélé parfaitement épanoui dans son nouveau rôle

« Je suis bien dans mon rôle de numéro 9. Je me dois de marquer des buts. Avant, je jouais milieu droit collé à la ligne, c’était plus difficile d’aller marquer. Il fallait dribbler 3-4 joueurs. En 9, tu n’en as plus qu’un ou alors tu n’as plus qu’à pousser le ballon. Il faut continuer », confiait Ousmane Dembélé après la victoire à Brest samedi. Et visiblement, Kylian Mbappé est convaincu que cela va se poursuivre.

Mbappé promet du lourd

« Non, je ne suis pas surpris. Je suis son premier supporter. Depuis qu'on a 14 ans, je connais ses qualités. Je pense aussi qu'il a eu un déclic mental qui fait qu'il est plus relâché devant le but. C'est un top joueur ! Sa marge de progression dépend aussi de ce que son coach attend de lui à ce poste. Je trouve qu'il se débrouille très bien et il est le joueur offensif majeur du PSG. Vu la forme qu'il a en ce moment, il ne faut pas qu'il se donne de limites, il faut qu'il continue comme ça et il finira l'année avec beaucoup de montres », promet le joueur du Real Madrid dans les colonnes de L'EQUIPE.