Mercato - OM : L'énorme transfert signé Benatia !

Le mercato d’hiver arrive à son terme et l’OM a été en feu sur cette fin de fenêtre des transferts. Après l’officialisation d’Amine Gouiri, les dirigeants olympiens ont réussi à recruter le milieu de terrain de l’AC Milan : Ismaël Bennacer. Le milieu de terrain algérien arrive à Marseille pour 15 M€ (bonus compris) et s’ajoute à la liste des grands noms que le tandem Benatia-Longoria a réussi à recruter.

L’OM va enregistrer une nouvelle recrue dans ce mercato d’hiver. Comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité, les dirigeants olympiens ont réactivé la piste Ismaël Bennacer. Eux qui voulaient déjà faire venir l’international algérien l’été dernier se sont rattrapés. Son arrivée a été officialisé ce lundi soir, juste après la fermeture du marché.

Une bonne affaire

Une très bonne affaire pour l’Olympique de Marseille puisque, d’après les informations de Mohamed Bouhafsi, le milieu de terrain rejoint la Canebière pour 15 M€ (dont 3 M€ de bonus). Les dirigeants de l’OM ont su se montrer persuasifs, Mehdi Benatia ayant réussi à convaincre les Rossoneri de lâcher leur milieu, tandis que le joueur a été emballé par le projet olympien de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria.

Le bon travail marseillais

Le board de l’OM fait un travail colossal pour renforcer l’équipe. Après la désillusion de la saison dernière, avec une 8ᵉ place et une absence de Coupe d’Europe à la clé, Mehdi Benatia et Pablo Longoria ont entrepris un véritable chantier et ont réussi à attirer de grands noms européens, à commencer par le coach Roberto De Zerbi. Le tandem a ensuite réussi à faire venir Pierre-Emile Højbjerg, Adrien Rabiot, Mason Greenwood et maintenant Ismaël Bennacer.