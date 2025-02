80M€ : Le coup de génie du PSG

La rédaction

Xavi Simons a été transféré définitivement au RB Leipzig cet hiver pour la somme de 80 M€ (bonus compris). Un transfert colossal qui fait de la place dans l’effectif du PSG et qui fait entrer une grosse somme d’argent. Mais le club de la capitale a dû se montrer créatif pour pouvoir toucher l’intégralité de cette transaction.

Après avoir été racheté par le PSG à Eindhoven à l’été 2023, Xavi Simons a été prêté dans la foulée au RB Leipzig. Un prêt renouvelé par la suite, et un an et demi plus tard, le club allemand achète définitivement le crack hollandais pour 80 M€ (bonus compris). Une belle vente pour un mercato hivernal, mais pour récupérer cet argent, le PSG a dû se montrer ingénieux.

« Il y avait une clause dans son contrat »

Interrogé au micro d’Ici Paris Île-de-France, le journaliste pour Le Parisien, Marc Mechenoua, a livré les dessous de ce transfert : « Le joueur (Xavi Simons, ndlr) est parti librement du PSG, mais lorsqu’il a signé à Eindhoven, il y avait une clause dans son contrat qui lui permettait d’être racheté par le PSG à hauteur de 6 M€. En échange, lui avait un droit de regard sur sa destination dans le cas où il était prêté par le PSG, et Eindhoven disposait d’un pourcentage à la revente très conséquent jusqu’au début de janvier 2025. »

Le coup de génie

Le journaliste explique que le PSG a tout fait pour récupérer l’intégralité du montant du transfert de Xavi Simons au RB Leipzig. « C’est pour ça qu’ils l’ont prêté une première fois et qu’ils l’ont re-prêté une deuxième fois l’été dernier. Parce que s’ils l’avaient vendu définitivement à Leipzig, ce qui aurait pu être fait puisqu’ils avaient largement les finances, ils auraient dû rétrocéder une somme très importante à Eindhoven », explique Marc Mechenoua.