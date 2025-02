Le PSG tient son buteur, Luis Enrique a trouvé la solution

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé brille sous le maillot du PSG après son repositionnement en faux numéro 9 par Luis Enrique. Auteur de performances remarquables, l’international français cumule 19 buts cette saison, dont 11 en 2025, confirmant son efficacité redoutable. Son ancien formateur au Stade Rennais, Julian Stéphan, salue cette décision tactique.

Auteur d’un triplé contre Stuttgart en Ligue des champions, Ousmane Dembélé a récidivé ce week-end sur la pelouse de Brest. L’international français du PSG affiche des statistiques impressionnantes, totalisant 19 réalisations depuis le début de la saison, son plus haut total, et 11 buts rien que sur le début de l’année 2025. Une efficacité qui n’est pas sans rapport avec le repositionnement du joueur comme faux numéro 9 par Luis Enrique.

« Collé à la ligne, c’était plus difficile d’aller marquer »

Interrogé après son nouveau triplé en Bretagne, Ousmane Dembélé a salué le choix de son entraîneur. « Je suis bien dans mon rôle de numéro 9. Je me dois de marquer des buts. Avant, je jouais milieu droit collé à la ligne, c’était plus difficile d’aller marquer. Il fallait dribbler 3-4 joueurs. En 9, tu n’en as plus qu’un ou alors tu n’as plus qu’à pousser le ballon. Il faut continuer », a-t-il confié.

« Ça lui convient très bien »

Julian Stéphan, son formateur du côté de Rennes, estime quant à lui que l’entraîneur du PSG « a trouvé le bon compromis » en positionnant Ousmane Dembélé à ce poste. « Dans l’animation du PSG, le 9 n’a pas un vrai rôle de 9. C’est un 9 fuyant, il y a des permutations, du mouvement et je pense que ça lui convient très bien, estime l’ancien entraîneur rennais interrogé par Le Parisien. Cette position lui ouvre tous les angles possibles dans ses mouvements offensifs. Les courses sont différentes et ça augmente, naturellement, son degré de lucidité devant le but. Quand vous avez Ousmane dans votre équipe, il faut lui donner un cadre tout en lui laissant de la liberté. Luis Enrique a trouvé le bon compromis en l’utilisant dans une position qui correspond parfaitement à ses qualités. »