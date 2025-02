Transferts - OM : Gouiri interpelle un autre joueur de l’Algérie !

Arnaud De Kanel

L'international algérien Amine Gouiri s'est engagé avec l'OM vendredi, succédant ainsi à Elye Wahi, grande déception de la première partie de saison. Il pourrait être rejoint par un compatriote ce lundi puisque le club phocéen a réactivé la piste menant à Ismaël Bennacer selon nos informations exclusives. Il lui a d'ailleurs lancé un appel du pied ce lundi en conférence de presse.

C'est une information exclusive du 10 Sport qui ne manque de faire réagir la toile. Comme révélé par nos soins, l'OM a relancé la piste Ismaël Bennacer. La nouvelle a fait grand bruit et elle est au centre du débat à Marseille où Amine Gouiri a été questionné sur la potentielle arrivée de son compatriote.

«On verra bien»

Et si Ismaël Bennacer débarquait à l'OM ? Embourbé dans le dossier Nicolo Fagioli, le club phocéen étudie sérieusement le profil de l'international algérien selon nos informations. Désiré cet été, il pourrait donc rejoindre l'OM cet hiver.

«On serait ravis de l'accueillir»

Arrivé vendredi et présenté ce lundi, Amine Gouiri a été questionné sur la potentielle arrivée de son compatriote. « On verra bien, on serait ravis de l'accueillir », a déclaré le nouvel attaquant de l'OM au sujet d'Ismaël Bennacer. Le club phocéen n'a plus que quelques heures pour finaliser l'opération et attend désormais la réponse du Milan AC, actuellement en pleine rélfexion.