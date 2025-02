Mercato - RC Lens : Un crack signe à la surprise générale !

Arnaud De Kanel

Dimanche, le RC Lens s'est séparé de Kevin Danso. Et en ce dernier jour de mercato hivernal, il y a encore du mouvement au sein du club artésien. Alors que la rumeur avait fait surface lors des fêtes de fin d'année, les Sang et Or auraient obtenu la signature du jeune Andrija Bulatovic.

Fort de son succès 2 buts à 0 à Montpellier, le RC Lens a solidifié sa sixième place en Ligue 1. Les hommes de Will Still sont plus que jamais dans le match pour l'Europe malgré un mercato hivernal agité marqué par les départs de Brice Samba, Kodir Khusanov et Kevin Danso.

Under en approche ?

Il pourrait encore avoir du mouvement à Lens ce lundi, dernier jour du mercato hivernal. Selon Foot Mercato, les Sang et Or aimeraient accueillir Cengiz Under. Et surprise, dans la matinée, les dirigeants auraient également bouclé une signature.

Bulatovic a signé !

En discussions depuis plusieurs semaines avec le RC Lens, Andrija Bulatovic a paraphé son contrat ce lundi matin selon Fabrizio Romano. Le jeune monténégrin de 17 ans restera cependant à Podgorica en prêt jusqu'à la fin de la saison. Plus persuasif que le Dinamo Zagreb, le RC Lens devrait débourser 2M€ au club monténégrin.