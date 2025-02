RC Lens : Transfert de dernière minute, un ancien de l'OM en approche ?

La rédaction

Le RC Lens accélère en cette fin de mercato d’hiver et, après de nombreux départs importants (Brice Samba, Kevin Danso ou encore Abdukodir Khusanov), le club artésien cherche à se renforcer. Après la très probable arrivée de Nidal Celik, les Lensois seraient intéressés par une arrivée de l’ancien de l’OM, Cengiz Ünder.

Alors que le mercato d’hiver touche à sa fin, le RC Lens cherche toujours à se renforcer. Les Sang et Or, qui ont connu de nombreux départs ces dernières semaines, notamment de cadres comme Brice Samba, Kevin Danso ou encore Abdukodir Khusanov, veulent maintenant recruter pour se renforcer. Les dirigeants lensois ont exploré de nombreuses pistes, notamment Kamaldeen Sulemana et Nidal Celik (qui devrait bientôt être officialisé).

Un ancien de l’OM dans le viseur

Le RC Lens veut améliorer son secteur offensif et ciblerait un ancien du championnat. D’après les informations de Foot Mercato, les Artésiens essaieraient d’attirer Cengiz Ünder. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2027 avec le Fenerbahçe, l’ailier turc pourrait revenir en France après son passage à l’OM.

Une bonne opportunité

L’attaquant de 27 ans pourrait être une bonne opportunité pour les Lensois. En difficulté avec son club, avec seulement huit matchs joués, Cengiz Ünder connaît déjà bien le championnat français. Lui qui a passé deux saisons sous les couleurs de l’OM, il a été décisif à 30 reprises (18 buts et 12 passes décisives).