Mercato - RC Lens : Il claque la porte et sort du silence !

Ça y est, le feuilleton Kevin Danso est enfin terminé. Proche de quitter le RC Lens l’été dernier pour l’AS Rome, l’Autrichien a officiellement fait ses valises ce dimanche. Et c’est en Angleterre que le défenseur central va poursuivre sa carrière. Danso a ainsi rejoint Tottenham et après avoir signé avec les Spurs, il a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour faire ses adieux aux Sang et Or.

Après Abdukodir Khusanov et Brice Samba, le RC Lens perd un autre cadre de l’effectif de Will Still. Ce dimanche, c’est le transfert de Kevin Danso qui a été officialisé par les Sang et Or. L’été dernier, l’Autrichien aurait déjà dû quitter le nord de la France, mais son transfert à l’AS Rome avait finalement capoté à la visite médicale. C’est finalement lors de ce mercato hivernal que Danso s’en va, direction Tottenham, où il a été prêté avec une obligation d’achat d’environ 25M€.

Arrivé au RC Lens en 2021, Kevin Danso a connu de très belles années dans le nord de la France. Ça prend donc fin ce dimanche 2 février. Parti à Tottenham, l’Autrichien a toutefois souhaité faire ses adieux aux Sang et Or, publiant alors sur ses réseaux sociaux : « Chers amis lensois. C'est incroyable comme le temps passe vite. Il y a exactement trois ans et demi, vous m'avez accueilli à bras ouverts et accordé votre confiance. J'ai pu dire avec fierté que j'étais l'un des vôtre ! J'ai essayé de tout donner pour le club, de me dépasser sur le terrain et de vous rendre fiers. A tous les supporters, aux collaborateurs du club, à notre staff, à mes coachs et bien sûr à mes coéquipiers : Merci pour votre confiance et votre amour ».

« Je sais qu'un jour, nous nous reverrons »

« Vous m'avez toujours soutenu même dans les moments difficiles comme cet été ! Il est maintenant temps de se dire au revoir. Bien qu'une nouvelle étape de ma vie commence et que je m’en réjouisse, je vous garderai toujours dans mon cœur. Je sais qu'un jour, nous nous reverrons. Votre Kevin », a ensuite conclu Kevin Danso.