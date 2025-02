Officiel - RC Lens : Le nouveau jackpot à 25M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En passe de rejoindre l’AS Rome l'été dernier, Kevin Danso était finalement resté au RC Lens en raison d’un problème à la visite médicale. Le départ de l’Autrichien n’aura finalement été que partie remise. En effet, c’est à l’occasion de ce mercato hivernal que le défenseur central a fait ses valises. Danso en a donc fini avec les Sang et Or et le voilà désormais à Tottenham.

A l’occasion de ce mercato hivernal, le RC Lens fait de grosses ventes. Après Khusanov, vendu à Manchester City, et Samba, parti à Rennes, c’est Kevin Danso qui a fait ses valises au beau milieu de la saison. L’Autrichien aurait déjà pu et dû quitter les Sang et Or lors du dernier mercato estival, mais son transfert à l’AS Rome avait capoté au moment de la visite médicale. Danso est alors revenu à Lens, mais seulement pour quelques mois puisque voilà qu’il vient officiellement de quitter l’effectif de Will Still.

Une histoire bâtie sur le roc, des émotions vives et collectives et des records qui susciteront toujours le respect en Artois. ❤️💛



𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒐𝒖𝒕 𝑲𝒆𝒗𝒊𝒏. pic.twitter.com/HFndzC7WYy — Racing Club de Lens (@RCLens) February 2, 2025

C’est fini entre Lens et Danso

Un transfert de Kevin Danso a beaucoup fait parler au cours des derniers jours. Annoncé notamment vers la Juventus, l’Autrichien va finalement continuer sa carrière à Tottenham. En effet, ce dimanche, le transfert du désormais ex-joueur du RC Lens a été officialisé. Dans un communiqué, les Sang et Or ont alors tenu à lui rendre hommage. « De « Puissance 4 » à 4 années de souvenirs puissants… Devenu peu à peu un joueur emblématique du Racing, Kevin Danso (128 apparitions en Sang et Or) a marqué l’histoire récente du club lensois avec force et caractère. Acteur majeur du retour du RC Lens sur la scène européenne, le défenseur aura vu son passage en Artois rythmé par les records, une qualification en Ligue des Champions et de nombreuses émotions intenses », a-t-on notamment pu lire.

Un prêt avec obligation d’achat

En parallèle, Tottenham a également officialisé l’arrivée de Kevin Danso dans ses rangs. On en a alors appris plus sur l’opération réalisée pour accueillir l’Autrichien. « Kevin Danso va rejoindre le club en prêt jusqu’à la fin de la saison avec une obligation de transfert à l’été. Il va porter le numéro 4 », a alors précisé le club londonien. Si aucun montant n’a été précisé sur le montant de l’opération Danso, la somme de 25M€ est avancée par de nombreuses sources.