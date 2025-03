Rabiot zappe son ex, le message assassin !

Axel Cornic

Signature surprise du dernier mercato estival, Adrien Rabiot semble se plaire à l’Olympique de Marseille, où il est rapidement devenu l’un des piliers de Roberto De Zerbi. Mais ses récentes sorties ne semblent pas du tout avoir plu du côté de l’Italie, où il est connu pour avoir porté les couleurs de la Juventus.

Personne ne pensait qu’un joueur comme Adrien Rabiot accepte de rejoindre un club comme l’OM, qualifié pour aucune compétition européenne. Pourtant, l’international français n’a pas seulement signé, mais est également devenu un point central de l’équipe marseillaise, pour le plus grand bonheur des supporters.

Mercato - OM : Nouvelle bombe sur l’avenir de De Zerbi !

➡️ https://t.co/a94ax1NY99 pic.twitter.com/zEOkkflWkb — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 10, 2025

Rabiot déjà amoureux de l’OM

Et l’ancien du PSG semble vraiment se plaire à Marseille, avec une véritable déclaration d’amour relâchée récemment, au micro de DAZN. « Ce que je vis ici, cet amour que les gens me donnent, je ne l’ai pas connu ailleurs. Ici, j’ai l’impression d’être vraiment reconnu à ma juste valeur » a confié Adrien Rabiot, lié à l’OM jusqu’en juin 2026.

« Il aurait dû être plus reconnaissant »

Mais de l’autre côté des Alpes, ces propos ont vivement fait réagir et c’est notamment le cas d’Alfredo Pedulla. « Il aurait dû être plus reconnaissant envers ceux qui l'ont remis sur les rails et ne pas oublier si facilement certaines choses » a déclaré le journaliste italien, sur sa chaîne YouTube, faisant clairement référence à son ancien club de la Juventus qu’il a quitté à la fin de son contrat la saison dernière.

« Sans oublier qui a gonflé son compte en banque »

« C'est exactement pour cela que je ne tomberais jamais amoureux de quelqu’un qui, lorsqu’il porte un maillot, embrasse l'écusson du club » a poursuivi Pedulla, visiblement très remonté envers Adrien Rabiot. « Car lorsqu'il ne le portera plus il devra continuer à respecter ce blason et ces couleurs, sans oublier qui a gonflé son compte en banque ».