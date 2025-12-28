Eduardo Camavinga : La grosse polémique avec un proche d'Eric Zemmour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Proche du parti Reconquête d’Éric Zemmour, Jean Messiha s'en est plusieurs fois pris à des footballeurs. Cette fois-ci, c'est Eduardo Camavinga qui se retrouve attaqué par le candidat déclaré aux législatives de 2026 à Évreux. Ce dernier regrette en effet que le joueur du Real Madrid ait décidé de créer une académie de football en Angola, son pays d'origine.

Né en Angola avait d'arriver très jeune en France, Eduardo Camavinga n'a pas oublié ses racines. Durant les vacances de Noël, le milieu de terrain du Real Madrid s'est rendu avec sa famille et ses amis proches dans son pays natal où il a notamment été reçu par le secrétaire d’État Paul Madeira. L'occasion pour l'international français d'assurer qu'il serait « très heureux » de contribuer au développement de l’Angola. Et cela tombe bien puisqu'à l'occasion d’une visite au ministère de la Jeunesse et des Sports, Eduardo Camavinga a affiché sa volonté d'ouvrir une académie de football et une école en Angola « afin de rendre à mon pays ce qu’il m’a apporté. »

Jean Messiha s'en prend à Eduardo Camavinga... Une initiative saluée par l'immense majorité des gens. Mais pas par Jean Messiha. Proche du parti Reconquête d’Éric Zemmour et candidat déclaré aux prochaines élections législatives à Evreux, le polémiste s'en est pris vigoureusement à Eduardo Camavinga. « Je vous présente Eduardo Camavinga, international “français” de foot. L’archétype des immigrations que les Français ne supportent plus. Ce type est né en Angola », s'emporte-t-il sur son compte X avant d'en rajouter une couche.