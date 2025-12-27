Karim Benzema - Fin de la séparation : C’est validé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Séparé de l'équipe de France depuis maintenant trois ans, Karim Benzema peut-il sérieusement envisager un retour avec les Bleus dans l'optique de la Coupe du Monde 2026 ? Le buteur d'Al-Ittihad a récemment ouvert la porte, et l'un de ses anciens recruteurs à l'OL valide la possibilité de ce retour de Benzema avec les Bleus.

Récemment interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Karim Benzema ouvrait la porte à un retour en équipe de France en vue de la Coupe du Monde 2026 : « Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : est-ce qu'on peut me prendre... Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur », indiquait Benzema, éloigné de l'équipe de France depuis décembre 2022.

« Benzema peut encore apporter quelque chose » Gérard Bonneau, ancien recruteur de l’OL et qui connait bien Karim Benzema, valide l'idée d'un retour en sélection pour le buteur tricolore : « Je pense que s’il a dit ça, c’est qu’il sent qu’il peut encore apporter quelque chose. Il est toujours en train de marquer dans son championnat… S’il revient, il aura un regard bienveillant sur tous ces jeunes qui sont en équipe de France. Il a cette expérience. Il pourrait encadrer les joueurs du secteur offensif et surtout dire : "je suis encore là". Peut-être qu’en 25 minutes, il peut faire chavirer un match. On a fait confiance à Giroud pendant longtemps, je pense que cela peut se reproduire avec Karim Benzema. Il peut encore amener des choses sportivement », explique Bonneau à Foot Mercato.