Mercato : «Au-dessus de tout le monde», l’énorme coup de l'OM !

Ce dimanche soir face à l'OL, Roberto De Zerbi pourrait décider d'aligner sa nouvelle recrue en la personne d'Amine Gouiri. L'attaquant algérien connait bien les Gones puisqu'il a été formé à Lyon suite à son départ de Bourgoin-Jallieu. Dans le Rhône, il avait très vite impressionné son monde dès le plus jeune âge.

Nouveau choc en prévision pour l'OM qui reçoit l'OL ce dimanche soir au Vélodrome. Menacé par l'AS Monaco et le LOSC pour sa place de dauphin, le club phocéen doit absolument l'emporter et pourra compter sur la présence de son nouvel attaquant, l'Algérien Amine Gouiri. A bientôt 25 ans, l'ancien Rennais découvre un quatrième club chez les pros, lui qui a été formé à l'OL après avoir écrasé les catégories de jeunes avec Bourgoin-Jallieu. Un proche de la famille Gouiri se rappelle des prouesses de l'attaquant.

«Il était au-dessus de tout le monde»

« À l’époque, le club abusait des sur-classements. Ça n’avait plus de sens. Alors j’avais interdit cette pratique… et là, un coach vient me voir : ’D’accord, mais il faut vraiment que tu viennes voir Amine’’. En effet, balle au pied, il était au-dessus de tout le monde, physiquement aussi grâce à une poussée de croissance. Il est passé en quelques semaines des U12 au foot à onze », confie Manuel De Almeida, ancien directeur général de Bourgoin-Jallieu dans les colonnes de La Provence. Lors d'une Danone Cup, Gouiri avait fait encore plus fort, au point que des doutes avaient été émis par ses adversaires au sujet de son âge.

«Il était à chaque fois meilleur buteur des compétitions»

« Il n’arrêtait pas de marquer. Parfois il frappait de 30 mètres, parfois il dribblait cinq joueurs avant de faire trembler les filets. Il ne pensait qu’à ça. À cet âge, c’est assez déroutant. Il était à chaque fois meilleur buteur des compétitions, comme la Danone Cup, en Pologne, où il nous a envoyés représenter la France. Un jour, en plein match, un entraîneur d’Air Bel m’avait interpellé :

- ’Ça suffit ce joueur, c’est pas possible. Il n’est pas né en 1999.’

- ’Oui, tu as raison.’

-’Ah voilà, c’est un 98.’

- ’Non, il est plus jeune… de la génération 2000 », ajoute Manuel De Almeida.

Le phénomène Gouiri est désormais prêt à briller avec l'OM.