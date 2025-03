Rabiot débarque, le vestiaire de l'OM est bouleversé !

La rédaction

Arrivé libre cet été, Adrien Rabiot s’est rapidement imposé comme un cadre de l’OM. Dans Le Corriere dello Sport, Luis Henrique loue son impact : « Il a élevé le niveau et c’est un leader. » Avec 6 buts et 2 passes décisives, il est déjà l’un des joueurs les plus décisifs du club.

C'était l'une des grosses signatures de l’été : Adrien Rabiot a rejoint l’OM librement après son départ de la Juventus. L'ancien du PSG a rapidement pris ses marques pour s'imposer comme un cadre du vestiaire et un élément indispensable sur le terrain. Une excellente recrue pour l’OM, aussi bien dans le jeu qu’en dehors.

Dans une interview donnée au Corriere dello Sport, Luis Henrique est revenu sur le recrutement d'Adrien Rabiot à l'OM. L'ailier brésilien salue l'impact de l'international français dans le vestiaire :

«L'arrivée de Rabiot a été fondamentale pour la croissance de notre équipe. Il a beaucoup élevé le niveau et c'est un leader du vestiaire.»

Rabiot, l’indispensable

Adrien Rabiot a déjà disputé 22 matchs sous les couleurs de l'OM depuis son arrivée et affiche un bilan de 6 buts et 2 passes décisives. Repositionné plus haut qu'à son habitude, derrière l'attaquant, il est le troisième joueur le plus décisif de l’OM après Mason Greenwood et Luis Henrique.