Mercato : Un «top joueur» à l’OM, il est déterminé à signer !

Cette saison, l’OM compte dans ses rangs beaucoup de milieux de terrain très expérimentés. L’été dernier, c'est Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg qui avaient posé leurs valises à Marseille et ils ont été imités cet hiver par Ismaël Bennacer. Ce dernier était déterminé à rejoindre le club phocéen, selon son remplaçant à l’AC Milan Warren Bondo, qui le qualifie au passage de top joueur.

Cette saison, le titre en Ligue 1 semble déjà promis au PSG, car le club de la capitale possède seize points d’avance sur son dauphin l’OM. Les Marseillais ne seront donc probablement pas de nouveau champions de France, mais ils comptent toutefois s’accrocher à cette deuxième place synonyme de Ligue des champions. Pour la sécuriser, les dirigeants olympiens ont d’ailleurs décidé de faire quelques ajustements cet hiver.

Bennacer était déterminé à rejoindre l’OM

Cet hiver, l’OM a fait venir quatre nouveaux joueurs et parmi eux se trouve Ismaël Bennacer. Déjà courtisé l’été dernier, l’Algérien était déterminé à rejoindre pour de bon le club phocéen, comme l’a confirmé son remplaçant à l’AC Milan, Warren Bondo, au moment d’évoquer son transfert. « On va dire que ça s’est fait en deux heures, c’est ça en plus (rires). Quand le mercato ouvre cet hiver, je compte rester à Monza. J’ai su qu’il y avait un intérêt de Milan, mais rien de concret. On m’a dit qu’ils ne recrutaient pas et à partir de là, je me suis donc dit “pas de problème, je ne bouge pas et je reste focus sur Monza”. Puis en sortant de mon entraînement, je vais un peu sur les réseaux sociaux pour suivre le mercato comme tout le monde, et j’apprends vers 14h que Bennacer veut partir à l’OM », a expliqué le Français à Foot Mercato.

« C’est un top joueur Bennacer »

Warren Bondo le sait, la mission sera compliquée pour lui à l’AC Milan. Le Français doit remplacer Ismaël Bennacer et le nouveau milieu de terrain de l’OM était très performant à l’AC Milan. « C’est un top joueur Bennacer, et il a aussi une trajectoire folle depuis son départ d’Arles-Avignon. Le remplacer, c’est quelque chose de fort, je trouve. Mais ce n’est pas forcément une pression en plus, parce que si Milan vient me chercher, c’est qu’il y a quelque chose. Maintenant, il faut prouver dans un grand club, devant 80 000 personnes, et avec une grosse pression. Je suis convaincu que je vais réussir. »