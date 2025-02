Mercato : Transfert hallucinant à l’OM ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour renforcer son attaque, l'Olympique de Marseille s’est attaché les services d’Amine Gouiri pour 22 millions d'euros, bonus inclus, après le départ d'Elye Wahi à l'Eintracht Francfort. Ce transfert soulève des questions parmi les observateurs, certains exprimant leur scepticisme face à l'investissement du club phocéen pour l'attaquant algérien. Selon vous, cette opération est-elle justifiée ?

C’est désormais officiel, l’OM tient son nouvel attaquant. Une semaine après le départ d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort, Amine Gouiri a quitté la Bretagne pour prendre la direction de la cité phocéenne, dans le cadre d’un transfert s’élevant à 22 M€ bonus compris. Une opération qui fait débat, alors que de nombreux observateurs ne cachent pas leur scepticisme.

Des talents à glaner sans débourser un centime ? L'OM a des plans audacieux pour la suite ! 🚀

➡️ https://t.co/0UdmNjst4V pic.twitter.com/Bbzg7is3m0 — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 1, 2025

« Je ne vois absolument aucun intérêt pour l’OM de l’acheter, mais alors de l’acheter une vingtaine de millions d’euros »

« Je suis choqué. Je m’enthousiasmais sur la possibilité de prendre Gouiri en prêt avec option d’achat. Maintenant Gouiri à 19M€ + 3M€, quand tu sais que Rennes est au fond du trou, que lui n’a jamais rien fait avec les Rennais, je trouve que c’est très cher payé. Je demande à voir », s’est notamment interrogé Lionel Charbonnier dans l’After Foot, ajoutant : « A Nice, on s’est beaucoup plaint de son comportement dans les vestiaires et hors du vestiaire, mais aussi de son investissement ». Même son de cloche chez Kevin Diaz, autre consultant de l’émission de RMC : « Déjà en prêt, j’étais pas fan. Je me suis dit pourquoi pas, faut voir. Économiquement, c’est intéressant et ça reste un joueur qui peut apporter. Mais quand j’ai vu aujourd’hui un transfert, je ne vois absolument aucun intérêt pour l’OM de l’acheter, de un. Mais alors de l’acheter une vingtaine de millions d’euros, là j’avoue je suis dubitatif. »

« Il peut faire une saison à 18-20 buts »

Du côté de l’OM, on ne cache pas sa satisfaction d’avoir mis la main sur un joueur « toujours connecté au jeu, qui pourra même évoluer en 10 ou à gauche si le coach change de système », comme l’a expliqué son directeur du football Medhi Benatia dans L'Equipe, ajoutant : « Il a du talent, il a toujours mis des buts si on observe ses statistiques, il peut faire une saison à 18-20 buts, à nous de le pousser jusqu’au bout pour aller au summum de son potentiel » Amine Gouiri pourrait avoir l’occasion de faire taire les critiques dès ce dimanche soir, à l’occasion de l’Olympico face à l’OL au Vélodrome.

Mais selon vous, l’OM a-t-il fait une erreur en lâchant plus de 20M€ sur Amine Gouiri ? À vos votes !