Mbappé - Real Madrid : Un transfert est annoncé pour 2026 !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le Real Madrid a fait de William Saliba (Arsenal) l'une de ses priorités pour renforcer sa défense centrale. Si le joueur français de 23 ans fait effectivement partie des pistes envisagées, le club espagnol pourrait attendre 2026, histoire de le récupérer à moindre coût.

La colonie française du Real Madrid pourrait encore grandir. Après Kylian Mbappé, le club espagnol envisage de miser sur William Saliba pour renforcer sa défense centrale. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, la direction merengue recherche le bon timing pour transmettre son offre. Et selon le journaliste Carlos Carpio, la situation de Saliba pourrait évoluer l’année prochaine.

Le Real Madrid pourrait attendre 2026

« Le Real Madrid insiste sur le fait que ce n'est pas l'été pour chercher un défenseur central. Je pense qu'il y a deux raisons à cela. Soit parce qu'ils le considèrent comme important, mais qu'ils doivent négocier avec n'importe quel club ; soit l'option qui me semble la plus probable, c'est-à-dire qu'ils veulent attendre un an, jusqu'à l'été 2026 » a confié le journaliste espagnol sur la chaîne Twitch de Ruben Martin. Le plan étant d’attendre que Saliba arrive dans sa dernière année pour passer à l’action. Histoire de le récupérer à un bon prix.

Une guerre débute avec Arsenal

Mais Arsenal ne s’avoue pas vaincu et compte se battre jusqu’au bout pour conserver Saliba. « Arsenal n'est pas dupe et l'a compris. En Angleterre, on dit qu'on est très, très pressé de renouveler Saliba. Parce qu'ils craignent un départ du Real Madrid à l'été 2026. Ce que je sais, c'est que le Français est l'un des noms qui correspond à ce que recherche le Real Madrid » a confié Carpio. En cas d’échec, d’autres pistes sont envisagée, et l’une d’entre elles mène à un autre joueur français. « Je pense que le Real Madrid préfère Saliba à Lukeba. Ce qui se passe, c'est qu'ils savent qu'il est plus compliqué d'obtenir le joueur d'Arsenal que celui du RB Leipzig. Ils me disent qu'il y a d'autres noms qu'ils surveillent également » a déclaré le journaliste de Marca.