PSG : L’opération préparée en secret pour ce joueur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Décidément très à l'aise au PSG, Lucas Hernandez a récemment organisé une gender reveal sur la pelouse du Parc des Princes. Cette petite fête prénatale au cours de laquelle les futurs parents découvrent le sexe de leur bébé était un événement préparé par l'encadrement parisien. Sur la vidéo, accompagné de sa femme Victoria Tray, il s'est avancé jusqu'au point de penalty pour tirer, ce qui a déclenché des fumigènes de couleur rose. Un moment marquant pour lui.

Le dimanche 16 février dernier, Lucas Hernandez a eu la belle surprise de découvrir que l'enfant que sa compagne et lui attendent sera une petite fille. Le défenseur de l'Equipe de France a vécu un joli moment au Parc des Princes, une vidéo qui a généré beaucoup de commentaires. Il a fait quelques révélations sur l'organisation de cette fête prise en charge par le PSG.

Une belle surprise pour Hernandez

Ces dernières années, les gender reveals ont pris plus de place dans la culture occidentale et cette fête permet de célébrer l'arrivée d'un bébé avec l'effet de surprise. « J’ai reçu beaucoup de messages. C’est marrant parce que le docteur, quand on a fait l’échographie, connaissait le sexe du bébé, mais on a dit qu’on ne voulait pas savoir. On a envoyé directement le numéro de Fatima qui a tout organisé, disant que si c’est une fille c’est rose et si c’est un garçon c’est bleu » explique-t-il dans l'émission Temps Forts, diffusée dans les médias du PSG.

Hernandez marque un but au Parc des Princes

Dans la vidéo postée sur les réseaux sociaux, on aperçoit Lucas Hernandez tirer un penalty sur la pelouse du Parc des Princes et de son pied gauche déclencher des fumigènes roses et des petits feux d'artifice. « J’avais peur de glisser (rire), mais au moment où j’ai shooté et que j’ai vu rose, que ce serait une petite princesse, j’étais super content » avoue-t-il. Un joli cadeau pour le couple.