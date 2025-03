PSG : La belle histoire d’amour après sa signature !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par le PSG en 2023, Lucas Hernandez a décidé de renouer avec son pays après avoir connu l'Atlético de Madrid et le Bayern Munich depuis le début de sa carrière. Le défenseur aux 37 sélections en équipe de France se plaît beaucoup dans la capitale où il n'a pas mis longtemps à s'intégrer. Ce n'est pas un hasard si l'élan collectif actuel permet aux hommes de Luis Enrique de réaliser de belles performances sur le terrain.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Lucas Hernandez a déjà vécu des moments difficiles depuis son arrivée. De retour après sa rupture du ligament croisé, le défenseur est très attaché à son nouveau club et s'est confié sur cet état d'esprit de famille qui anime les rangs des joueurs de Luis Enrique.

« Nous sommes une famille »

Depuis le début de l'année 2025, le PSG a largement élevé le niveau sur le terrain et croit énormément en ses chances de briller en Ligue des champions. Si la défaite face à Liverpool mercredi a quelque peu refroidi l'ambiance, Lucas Hernandez est revenu sur la communion qui règne dans le vestiaire. « Pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est devenu comme une deuxième famille. C’est un super club, très familial. Quand on parle du Paris Saint-Germain, les gens à l'extérieur, même les fans, les ultras, peuvent dire c'est un énorme club. C'est vrai, c'est un énorme club. Et je vous garantis que quand on vit tout de l'intérieur, tout le monde ressent la même chose. Nous sommes une famille, on est tous ensemble, et c’est cela qui fait la différence ici au PSG » déclare-t-il dans l'émission Temps Forts, diffusée sur les médias du PSG.

Lucas Hernandez, un joueur d'expérience à l'aise à Paris

Champion du monde en 2018 avec l'Equipe de France, Lucas Hernandez a un statut d'indispensable depuis des années, en club comme en sélection. Le défenseur de 29 ans est désormais très attaché au PSG, lui qui a déjà disputé 57 matches sous les couleurs du club de la capitale. Depuis son retour de blessure en décembre dernier, il a quasiment joué tous les matches même s'il est resté sur le banc lors des trois derniers rendez-vous de Ligue des champions. L'occasion pour lui de revenir peut-être à son meilleur niveau petit à petit.