Le PSG victime d’une injustice

Mercredi soir au Parc des Princes, le PSG a livré une belle prestation face à l'une des toutes meilleures équipes d'Europe, Liverpool. Le club de la capitale a fini par s'incliner en fin de rencontre après un but adverse malgré la domination évidente. Pour Nicolas Anelka, on peut évidemment voir cette défaite comme un hold up de la part de Liverpool.

En réalisant un début d'année 2025 exceptionnel, le PSG s'est donné des chances de croire en ses chances de victoire face à Liverpool en Ligue des champions. Mais les hommes de Luis Enrique n'ont pas réalisé une bonne opération en perdant le match aller à domicile (0-1). Pourtant au vu de la domination parisienne, ils auraient dû s'imposer.

Liverpool a fait un hold-up

En allant chercher la victoire sans la manière, Liverpool a fait un grand pas vers la qualification. « Le terme de "hold-up" pour qualifier la victoire anglaise vous convient-il ? Oui. Ce n’est pas un mot fort. Tout le monde l’a vu. Et sur les visages des Anglais, c’était clair qu’ils étaient archi ravis et soulagés. Ils savent bien qu’ils ne méritaient pas de gagner » assure Nicolas Anelka pour Le Parisien.

Anelka dévoile le secret

Vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid en 2000 et avec Chelsea en 2012, Nicolas Anelka sait qu'il faut jouer à très haut niveau pour remporter la compétition. « Après, il faut reconnaître que c’est un grand club. Au-delà de leur but, il faut être honnête : même si Liverpool a pris l’eau, il n’a pas pris de but. Et cela, c’est leur mérite. Pour gagner la Ligue des champions, la base c’est de ne pas encaisser beaucoup de buts » ajoute-t-il.