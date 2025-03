«Je vais revenir» : Un top joueur annonce son retour avec le PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champion du monde en 2018 avec l'Equipe de France, Lucas Hernandez a connu des dernières années un peu plus difficiles avec deux blessures graves. Le défenseur de 29 ans a subi une rupture du ligament croisé du genou gauche l'an dernier lors du match aller de la demi-finale de Ligue des champions face à Dortmund et a dû s'absenter de nombreux mois. Mais son investissement n'a jamais baissé et il a toujours cru en ses chances de retour.

De retour à la compétition depuis le mois de décembre, Lucas Hernandez n'évolue pas encore à son meilleur niveau qui avait fait de lui un joueur indispensable du club parisien. Le défenseur français est resté très proche du vestiaire du PSG pendant sa convalescence et il a encore besoin de temps pour revenir à son plein potentiel.

PSG : Après le clash surprise, Luis Enrique se lâche sur Beye

➡️ https://t.co/Wd1Z1aecGE pic.twitter.com/iu7h4Nk35R — le10sport (@le10sport) March 9, 2025

Hernandez plombé par les blessures

En se blessant lors de la Coupe du monde 2022 avec la France, Lucas Hernandez a déjà connu un premier coup dur qu'il revivra lors de ce fameux match de Ligue des champions, il y a un peu moins d'un an. Evidemment, une rupture du ligament peut ralentir complètement la progression d'un joueur. « Dans une carrière, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Et malheureusement, moi j'ai eu ces deux grosses blessures dans ma carrière. Mais le plus important, c'est le mental. Si mentalement tu es bien, tu es serein… je savais dès ma blessure que j'allais revenir. C'est vrai que quand tu reviens, tu as toujours besoin de temps pour être à ton maximum, à 100 %, ou comme tu étais avant » déclare-t-il dans l'émission Temps Forts diffusée dans les médias du PSG.

« Je vais revenir à 100 % »

Si Luis Enrique a choisi de faire appel à lui assez souvent depuis son retour à la compétition, Lucas Hernandez n'affiche pas encore un niveau exceptionnel. L'ancien joueur du Bayern Munich a besoin de temps pour revenir aux affaires. « Il y a un moment où tu vas arriver à ton niveau d'avant. Je le sais. Je sais que mentalement je vais revenir comme j'étais avant ma blessure. Ça prend du temps. Mais je sais que petit à petit, je vais revenir à 100 % » assure-t-il.