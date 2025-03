Un «truc exceptionnel» annoncé pour le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi dernier, le PSG a dominé sans pouvoir trouver la faille face à Liverpool lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il faudra donc réussir une sacrée performance mardi pour réussir à valider sa qualification. Pour Nicolas Anelka, qui a côtoyé pendant des années le club anglais comme joueur ou comme adversaire, le moment qui s'annonce à Anfield sera spécial.

Mardi à Anfield, le PSG n'aura pas d'autre choix que d'aller chercher la victoire face à Liverpool pour espérer une qualification pour les quarts de finale. Le club de la capitale traverse une très belle période depuis le début de l'année 2025 et l'exploit reste largement envisageable. En tant qu'ancienne figure du club, Nicolas Anelka promet aux Parisiens une grande soirée.

PSG : C’est terminé, il annonce le premier transfert de l’été

➡️ https://t.co/iZg93JSggf pic.twitter.com/jBc0JiemzR — le10sport (@le10sport) March 9, 2025

Le PSG va vivre un grand moment

En réussissant à dominer son adversaire, le PSG a montré qu'il était capable de rivaliser avec l'une des toutes meilleures équipes d'Europe. Mais il faudra en faire un peu plus pour gagner. « Quand tu joues à Anfield, tout est différent. C’est un des meilleurs stades du monde pour cela. L’ambiance sera chaude. Clairement, ce qui se passe là-bas est légendaire. Le poids de l’histoire, tu le sens. C’est un des derniers grands stades qui a conservé son architecture d’origine. Il n’est pas entièrement fermé avec des espaces entre les tribunes mais elles sont super proches du terrain. Ce côté à l’ancienne, c’est sa force » explique Nicolas Anelka pour Le Parisien.

Un rendez-vous crucial

Liverpool est un peu dans la même situation que le PSG en championnat puisque le club domine largement les débats et peut concentrer ses efforts sur la Ligue des champions. Nicolas Anelka, qui a porté le maillot du club le temps d'une saison, connaît bien Anfield et se souvient d'un lieu mémorable. « J’ai du mal à trouver les bons mots. Il faut le vivre pour le savoir. J’ai eu la chance d’être dans ce stade comme joueur local et comme adversaire. J’ai senti des émotions incroyables. L’hymne "You’ll never walk alone", cela reste un truc exceptionnel. Tu sais que tu es à Liverpool et pas ailleurs » poursuit l'ancien international français.