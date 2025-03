Greenwood : Panique à l'OM !

Axel Cornic

Recrue phare de l’été, Mason Greenwood semble commencer à agacer à l’Olympique de Marseille. Sa participation à l’effort collectif est souvent pointée du doigt et pour le piquer, son entraineur Roberto De Zerbi a décidé de le reléguer sur le banc lors du dernier match de Ligue 1, face au RC Lens (0-1).

Que se passe-t-il à Marseille ? Meilleur buteur de l’équipe cette saison avec 15 réalisations, Mason Greenwood ne fait pas l’unanimité à l’OM. Son attitude sur le terrain est souvent critiquée et Roberto De Zerbi commencerait à sérieusement être agacé après plusieurs mois de travail avec l’ancien de Manchester United, comme avec son entourage.

Greenwood n’en fait pas assez

Le coach de l’OM a en effet plusieurs fois révélé être en contact constant avec Greenwood ainsi que son entourage, pour essayer de trouver une solution. Mais le message n’est pas passé et le ton est un peu monté récemment. « J'en attends plus de sa part, ce qu'il fait ne nous suffit pas » a déclaré De Zerbi, en conférence de presse. « S'il veut réussir à maintenir ses attentes de champion, il faut qu'il soit plus constant dans les matchs, qu'il se sacrifie plus, qu'il soit plus déterminant ».

De Zerbi et l’OM sont agacés

Le couperet est tombé tout de suite après cette sortie, puisque l’Italien a décidé de ne pas aligner Mason Greenwood dans son onze titulaire pour le match face au RC Lens. Pour RMC Sport, cela serait clairement une punition pour un joueur qui commencerait à sérieusement préoccuper Roberto De Zerbi et tout son staff, sans oublier les dirigeants de l’OM. La situation de l’ailier sera donc à suivre de très près dans les prochaines semaines, avec le coach marseillais qui pourrait bien réitérer l’expérience et le mettre sur le banc pour les prochaines échéances de cette fin de saison.