Paul Pogba à l’OM : Une bombe est lâchée en Espagne !

D’ici quelques semaines, Paul Pogba sera autorisé à rejouer au football après sa suspension de plusieurs mois pour dopage. La question est de savoir avec quel club le Français le fera. Pour le moment, La Pioche est libre, mais les rumeurs l’annoncent avec insistance du côté de l’OM. Et voilà qu’en Espagne, on a rajouté de l’huile sur le feu à ce feuilleton Pogba.

Suite à la rupture de son contrat avec la Juventus, Paul Pogba est aujourd’hui libre et à la recherche d’un club pour relancer sa carrière. Ayant encore une belle cote à travers le monde, le Français est très courtisé. La question est maintenant de savoir où il va rebondir. Ça pourrait être à l’OM. Depuis plusieurs semaines maintenant, il est vivement question d’une arrivée de Pogba à Marseille. Cela sera-t-il le cas ?

« Comment on va en profiter à l’OM quand il va revenir »

Voilà une annonce qui a affolé plus d’un supporter de l’OM sur X. En marge du match entre l’Espanyol Barcelone et le Real Madrid ce samedi soir, le journaliste pour AS, Andres Onrubia a posté : « Tchouaméni joue avec la passivité de Pogba sans être Pogba ». Ce à quoi il a ensuite ajouté : « Comment on va en profiter à l’OM quand il va revenir ». De quoi faire réagir les fans olympiens sur les réseaux sociaux.

« S’il venait ici, ça serait bien »

Direction donc l’OM pour Paul Pogba ? C’est encore loin d’être officiel. Il n’empêche que sur la Canebière, on attend déjà le Français les bras ouverts. Après Adrien Rabiot, c’est Mason Greenwood qui avait validé l’arrivée de Pogba à Marseille, confiant il y a quelques jours de cela : « Mes souvenirs de Pogba ? C’est un homme super, professionnel. Il m’a pris sous son aile à Manchester United et s’est occupé de moi. C’est un joueur de haut niveau. Je pense que n’importe quelle équipe en Europe adorerait l’avoir. S’il venait ici, ça serait bien ».