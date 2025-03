PSG : Luis Enrique l'a séduit, l'annonce venue de l'étranger !

Axel Cornic

Après la victoire du match aller (0-1), Liverpool va retrouver le Paris Saint-Germain ce mardi, sur sa pelouse d’Anfield. Et si les Parisiens ont envie de renverser la situation, du côté des Reds on ne semble pas vraiment serein après la prestation plus que convaincante des hommes de Luis Enrique.

C’est pour ce genre d’affiches que l’on regarde la Ligue des Champions. Défait lors du 8e de finale aller la semaine dernière au Parc des Princes, le PSG va devoir remonter un but de retard face à Liverpool et son invincible gardien, Alisson.

« Je pense que le PSG a beaucoup progressé ces derniers mois »

Du côté de Liverpool on ne semble toutefois pas totalement serein, puisque ce lundi Arne Slot a préféré mettre en garde ses joueurs face à un PSG qui semble l’avoir impressionné. « Je pense que le PSG a beaucoup progressé ces derniers mois. Ils ont progressé et changé » a expliqué le coach des Reds, en conférence de presse.

« C'est l'équipe la plus complète que nous avez affrontés »

« A Arsenal, ils étaient plus bas sur le terrain, ils attendaient. Maintenant, ils pressent sur tout le terrain et prennent le risque d'être un contre un partout. C'est l'équipe la plus complète que nous avez affrontés » a assuré Arne Slot, qui semble être fan du travail opéré par Luis Enrique au PSG. « On a joué Arsenal, Manchester City, la marge n'est pas énorme mais leur qualité est énorme, ils ont un excellent entraîneur, qui tire le meilleur de ses joueurs ».