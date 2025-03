PSG - Barcola : Le scandale est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Toujours invaincu en Ligue 1, le PSG s'est imposé samedi sur le terrain de Rennes (1-4). C'est Bradley Barcola qui avait lancé les hostilités, mais voilà son but a été à l'origine d'une polémique. En effet, au début de l'action, le coup-franc joué par les Parisiens ne l'a pas été au bon endroit. La réalisation de Barcola a été validée, mais voilà qu'elle n'aurait pas dû l'être...

Face à Rennes, Bradley Barcola a été l'auteur de son 13ème but en Ligue 1 avec le PSG. Une réalité entachée d'un scandale. En effet, les Bretons ont immédiatement crié au scandale étant donné que le coup-franc qui a amené l'action de Barcola n'a pas été joué au bon endroit. Et malgré la colère des Rennais, l'arbitre a tout de même validé le but parisien.

« La VAR aurait pu, aurait dû annuler le but de Barcola »

Pour But Football Club, l'ancien arbitre Saïd Ennjimi a tenu des propos qui risquent d'agacer encore un peu plus à Rennes. En effet, à propos de ce but litigieux de Bradley Barcola, il a assuré : « Si on se penche exclusivement sur l’aspect technique des choses, le coup-franc aurait dû être joué à l’endroit de la faute. Donc, la VAR aurait pu, aurait dû annuler le but de Barcola et filer un coup de main à l’arbitre (Mathieu Vernice), qui était, lui, emporté dans l’élan du jeu ».

« Ça n’a pas été cohérent réglementairement »

« Et puis, vous avez un autre paramètre, les Rennais n’ont pas eu le temps de se replacer. Je pense que l’arbitre, de bonne foi, a voulu laisser jouer, car c’est ce qui est demandé aux arbitres, mais malheureusement, ça n’a pas été cohérent réglementairement », a-t-il ajouté sur ce but du PSG qui n'aurait pas dû être validé.