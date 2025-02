8M€ : L’OM fait un cadeau à son ancien entraîneur

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très peu utilisé par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, Bamo Meïté est sur le point de quitter l’OM. Le défenseur âgé de 23 ans va prendre la direction de Montpellier, où il va retrouver son ancien entraîneur, Jean-Louis Gasset. Un prêt qui comprend une option d’achat non obligatoire de 8M€.

En ce dernier jour du mercato hivernal, l’OM espère encore boucler plus opérations et notamment trouver une porte de sortie à ses joueurs indésirables ou en manque de temps de jeu. Une situation qui concerne notamment Bamo Meïté, qui n’a joué que 24 minutes depuis le début de la saison et était une nouvelle fois absent du groupe dimanche contre l’OL (3-2).

Un départ surprise à l'OM ? Ismaël Koné sur le départ après une aventure décevante. Qui le remplacera ? 🔄

➡️ https://t.co/rPMBeYY6dP pic.twitter.com/R5YT1qPTNI — le10sport (@le10sport) February 3, 2025

Accord trouvé entre l’OM et le MHSC pour Meïté

Depuis maintenant plusieurs semaines, Bamo Meïté est annoncé dans le viseur de Montpellier. Jean-Louis Gasset attend des renforts dans l’optique d’obtenir le maintien en Ligue 1 et aimerait pouvoir compter sur celui qu’il a eu sous ses ordres la saison dernière à Marseille.

Prêt avec option d’achat de 8M€

D’après les informations de L’Équipe, Jean-Louis Gasset va être exaucé puisqu’un accord a été trouvé entre l’OM et le MHSC pour le défenseur âgé de 23 ans. Bamo Meïté va rejoindre Montpellier dans le cadre d’un prêt jusqu'à la fin de la saison, qui comprend une option d’achat non obligatoire de 8M€, selon Mohamed Toubache-Ter.