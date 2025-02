Mercato - OM : La presse anglaise annonce une mauvaise nouvelle !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Lilian Brassier est déjà parti pour s’engager avec le Stade Rennais, l’OM aimerait le remplacer et s’attacher les services d’un défenseur central d’ici à la fermeture du marché des transferts. En ce sens les dirigeants marseillais étaient intéressés par Aaron Anselmino, mais d’après la presse anglaise, l’Argentin de 19 ans devrait finalement rester à Chelsea.

Amar Dedic ne devrait pas être la dernière recrue de l’OM cet hiver. Le piston âgé de 22 ans est arrivé dimanche à Marseille en provenance du RB Salzbourg, un transfert qui n’a pas encore été officialisé. À quelques heures de la fermeture du marché des transferts, la direction olympienne est notamment à la recherche d’un défenseur.

Ça se complique pour Anselmino

En effet, l’OM veut remplacer Lilian Brassier, parti au Stade Rennais après six mois compliqués à Marseille. En ce sens, la piste menant à Aaron Anselmino semble être la plus chaude, mais d’après les informations du Telegraph, elle s’est refroidie. La tendance à l’heure actuelle est que l’Argentin de 19 ans reste à Chelsea, où il est sous contrat jusqu’en juin 2031.

Chelsea doit choisir entre Anselmino et Felix

Comme expliqué par le journaliste Fabrizio Romano, les Blues ne peuvent prêter plus qu’un seul joueur et cherchent dans le même temps une porte de sortie à Joao Felix. Chelsea doit donc trancher entre le Portugais et Aaron Anselmino et visiblement l’arrivée de ce dernier à l’OM est pour le moment compromise.