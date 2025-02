Transferts - OM : Coup de tonnerre, le mercato relancé par une star ?

Arnaud De Kanel

L'OM n’a pas encore dit son dernier mot sur le marché des transferts hivernal. Alors que l’horloge tourne et que la clôture du mercato est attendue ce lundi soir, le club phocéen cherche encore à renforcer son effectif et à ajuster son groupe. Le dossier Aaron Anselmino semble bien avancé mais il pourrait ne pas se concrétiser à cause de Joao Felix.

Le mercato hivernal s’emballe sur la Canebière ! Alors que l’arrivée imminente d’Amar Dedic, international bosnien, semble quasiment actée, la direction marseillaise ne compte visiblement pas s’arrêter en si bon chemin. En coulisses, un autre renfort défensif pourrait bien débarquer d’ici la clôture du marché. Selon plusieurs sources, Aaron Anselmino serait de plus en plus proche de rejoindre l'OM. Un deal qui reste tout de même sérieusement menacé.

Chelsea doit trancher avec Felix

Si l'OM fait désormais cavalier seul dans la course à la signature d'Aaron Anselmino, le club phocéen pourrait être contraint de revoir ses plans à la dernière minute. En effet, Fabrizio Romano indique que le deal peut capoter à tout moment si Chelsea décide de prêter Joao Felix.

Chelsea a prêté trop de joueurs

Les Blues d'Enzo Maresca ont en effet le droit de prêter plus qu'un joueur. Alors que le prêt de Carney Chukwuemeka vers le Borussia Dortmund est en bonne voie, Chelsea doit trancher entre Joao Felix et Aaron Anselmino. L'attaquant portugais, star du ballon rond et transféré pour plus de 100M€ à l'époque, est courtisé par l'AC Milan. L'OM n'est pas à l'abri.