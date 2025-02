Mercato - OM : C'est la panique pour un transfert de dernière minute !

La rédaction

Le mercato hivernal de l’OM continue et tout s’accélère pour les Olympiens dans les derniers instants de celui-ci. Si l’OM veut se renforcer grâce à des arrivées, les Olympiens veulent aussi se séparer de certains joueurs, notamment Bamo Meïté. Les discussions entre Montpellier et l’OM pour le joueur avancent, mais les deux clubs ne se sont toujours pas mis d’accord.

L’OM utilise ce mercato hivernal pour dégraisser son effectif et se débarrasser de nombreux indésirables. Après les départs d’Elye Wahi, Lilian Brassier et prochainement d’Ismael Koné, les dirigeants olympiens veulent encore vendre. Recruté définitivement à Lorient l’été dernier, le défenseur ivoirien Bamo Meïté devrait lui aussi quitter la cité phocéenne pour rejoindre Montpellier.

Rien n’est encore fait

Si les discussions entre les deux clubs avancent pour que le club entraîné par Jean-Louis Gasset accueille Bamo Meïté, Foot Mercato révèle que rien n’est encore fait. Si Montpellier doit encore convaincre l’OM, tout devrait s’accélérer très rapidement, étant donné que la fin du mercato d’hiver approche à grands pas.

Une envie de longue date

Les échanges entre Montpellier et l’OM pour Bamo Meïté ne datent pas d’hier, et depuis l’arrivée de l’ancien coach marseillais à la tête du MHSC, le défenseur central est dans ses petits papiers. Le journaliste Mohamed Toubache-Ter expliquait récemment que les deux clubs étaient en passe de trouver un accord et que l’arrivée de Bamo Meïté à Montpellier aiderait les Montpelliérains à améliorer leur défense.