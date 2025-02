Kombouaré discute avec un attaquant, énorme renfort pour le FC Nantes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Mostafa Mohamed joue peu avec le FC Nantes, au point que son départ ait été envisagé cet hiver. Néanmoins, l'attaquant égyptien revient en forme puisqu'il a marqué lors des deux dernières sorties des Canaris. Il faut dire qu'Antoine Kombouaré a dévoilé une discussions cruciale avec son joueur. Un sacré renfort pour les Nantais dans la course au maintien.

Buteur dimanche contre le Stade de Reims dans un match crucial dans la course au maintien, Mostafa Mohamed était aligné aux côtés de Matthis Abline et Moses Simon. Et pourtant, l'attaquant égyptien semblait sur le départ cet hiver. Mais Antoine Kombouaré dévoile une discussion qui a tout changé.

Une offre de 15M€ du RC Lens pour Mostafa Mohamed ? Le retour du buteur pourrait surprendre à Nantes… ⚽

Kombaouré révèle une discussion crucial avec Mohamed

« Dans le travail, cela ne matchait pas trop ces derniers temps avec Mostafa Mohamed. Il n’acceptait pas vraiment la concurrence de Matthis Abline, alors on a énormément discuté. Mostafa a compris qu’il devait faire des choses simples et surtout rester connecté à ses partenaires, tout en restant calme », révèle le Kanak en conférence de presse après la victoire à Reims dimanche (2-1).

Un joli renfort pour le FC Nantes

Par conséquent, Mostafa Mohamed va rester à Nantes où il pourrait même devenir titulaire à la pointe de l'attaque des Canaris. L'Egyptien, qui reste sur deux buts en deux matches, alors qu'il n'en avait inscrit qu'un seul avec cela, pourrait donc être un sacré renfort pour Antoine Kombouaré dans la course au maintien.