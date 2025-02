Mercato - OM : La prochaine recrue annoncée dans la presse italienne ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête d'un milieu de terrain dans les dernières heures du mercato hivernal, l'OM en pince encore et toujours pour Nicolò Fagioli, le joueur de la Juventus Turin. Mais la presse italienne annonce un duel avec la Fiorentina sur ce dossier, et l'affaire s'annonce très complexe pour les dirigeants de l'OM. Explications.

Les dernières heures du mercato hivernal s'annoncent très mouvementées du côté de l'OM ! Le club phocéen, qui s'est déjà renforcé en attaque avec la signature d'Amine Gouiri (22M€ bonus compris), aspire également à attirer du sang neuf au milieu de terrain avant la fermeture du marché. Depuis maintenant plusieurs semaines, le nom de Nicolò Fagioli (23 ans, Juventus Turin) circule pour l'OM, qui en pince plus que jamais pour le jeune milieu turinois. Et la presse italienne en remet une couche sur ce feuilleton ce lundi.

L'OM au bras de fer avec la Fiorentina pour Fagioli

Selon les révélations de la Gazzetta dello Sport, l'OM est toujours dans la course pour signer Nicolò Fagioli dans les dernières heures du mercato hivernal, mais il faudra pour cela prendre le dessus sur la Fiorentina. Un duel s'est amorcé entre les deux clubs, et de son côté, l'OM propose un prêt avec option d'achat pour Fagioli, tandis que la Viola semble disposée à relancer la Juventus en incluant une obligation d'achat dans son offre de prêt.

Fagioli réclame son départ !

De son côté, le quotidien transalpin La Stampa annonce un son de cloche légèrement différent sur ce feuilleton. Nicolò Fagioli, très mécontent de sa situation actuelle avec la Juventus Turin, souhaiterait pouvoir boucler son départ au plus vite. Le duel entre l'OM et la Fiorentina est confirmé, mais La Stampa indique de son côté que les deux clubs proposent seulement un prêt avec option d'achat. Reste à savoir comment évoluera ce dossier au fil des heures, et si Fagioli sera la prochaine recrue de l'OM.