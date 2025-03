Une célébrité balance sur ses DM avec les stars de l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Humoriste marseillais, Redouane Bougheraba est également un grand fan de l’OM. Profitant de sa célébrité, ce dernier a l’occasion d’échanger régulièrement avec les joueurs du club phocéen, à l’instar d’Amine Gouiri ou Leonardo Balerdi. Mais que peuvent-ils se dire ? Bougheraba en a dit plus sur ces échanges.

Nombreux sont les fans de l’OM à rêver de pouvoir discuter régulièrement avec le club phocéen. Pour Redouane Bougheraba, cela est une réalité. Humoriste, il est également un grand fan de l’OM et lui a la chance d’échanger avec les stars olympiennes en privé.

« Je lui ai envoyé un petit message »

A l’occasion d’un entretien accordé à RMC, Redouane Bougheraba a évoqué sa relation avec différents joueurs de l’OM. L’humoriste a ainsi révélé certains de ses échanges privés, confiant : « Je suis super bien avec certains joueurs. Dès que je les croise, ils me reconnaissent. Quand j’étais à Marseille pour présenter mon film Délocalisés, j’ai croisé Amine Gouiri. Je l’ai interpellé à l’hôtel et je lui ai dit: « C’est bien beau de faire des passes décisives, mais ça serait bien de marquer maintenant ». Et il a mis sa superbe frappe en lucarne (contre Saint-Etienne). Je lui ai envoyé un petit message. Et il m’a répondu: « Tu vois » ».

« J’ai aussi souvent Leo Balerdi en DM »

« J’ai aussi souvent Leo Balerdi en DM. Quand les joueurs viennent me voir en spectacle, il y a du chambrage et des blagues, mais c’est toujours fait avec bienveillance. Je voulais les inviter à l’avant-première de mon film à Marseille, mais ils étaient en pleine préparation d’un match », a également confié Redouane Bougheraba.