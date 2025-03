Pierre Ménès, sa mésaventure avec un journaliste de Canal+ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

S’exprimant aujourd’hui via ses réseaux et notamment sa chaine Youtube, Pierre Ménès travaillait auparavant sur Canal+. Dans ce groupe, il a notamment pu côtoyer un certain Paul Tchoukriel, avec qui il a notamment commenter différents matchs de Premier League. Un duo qui a visiblement connu certaines mésaventures de l’autre côté de la Manche.

Pierre Ménès en a passé des années au sein du groupe Canal+. Connu notamment pour ses intervention sur le Canal Football Club, le journaliste a eu l’occasion de commenter plusieurs matchs. Ça a ainsi été le cas avec Paul Tchoukriel lors de certaines rencontres de Premier League diffusées sur la chaine cryptée. Et Pierre Ménès a quelques anecdotes en stock.

« Un match me revient pour des raisons pas extraordinaires »

Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a ainsi raconté une anecdote vécue avec Paul Tchoukriel. C’est à cette occasion qu’il a confié : « Paul Tchoukriel ? Je l’ai connu quand il arrivait à Canal. On a été commenter plusieurs matchs en Angleterre ensemble. Il y en a un qui me revient pour des raisons pas extraordinaires, c’est celui d’un 1er janvier à Brighton ».

« C’était un enfer »

« C’était un Brighton-Tottenham ou Chelsea. On était aller à Londres en train et puis on était aller à Brighton en taxi et le taxi nous avait déposés sur une aire d’autoroute. Il avait fallu traverser une passerelle pour aller au stade. C’était un enfer. Mais ce n’était pas un match facile pour moi car j’avais été cambriolé dans la nuit du réveillon. Mais bon Paul, c’est un garçon extrêmement gentil, poli, calme. C’était très agréable de commenter avec lui », a-t-il poursuivi.