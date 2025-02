PSG - Transfert à 70M€ : Riolo lance un avertissement !

La rédaction

Le PSG a bouclé son mercato d'hiver avec une seule recrue : Khvicha Kvaratskhelia. L'ancien joueur de Naples a rejoint la capitale pour 70 M€ et a déjà disputé trois matchs. Avec une passe décisive à son compteur, Kvara connaît des débuts satisfaisants avec le PSG, mais il manque encore de régularité, selon Daniel Riolo, qui met en garde le joueur.

Arrivé au PSG cet hiver pour 70 M€, Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) a déjà disputé trois rencontres avec son nouveau club. L'international géorgien a d'ailleurs délivré une passe décisive lors de son premier match face à Reims. Pour l’instant, l’ancien Napolitain n’a pas encore affronté de « cador » du championnat, mais le PSG se déplace à Monaco (21 h 05) ce vendredi soir, une belle occasion pour lui de se tester.

Riolo, le critique de Luis Enrique, change de cap ! Son nouveau regard sur le PSG pourrait bien surprendre les fans... ⚽

➡️ https://t.co/saHX5spxkg pic.twitter.com/btoKB40efa — le10sport (@le10sport) February 7, 2025

« Il est encore irrégulier »

Daniel Riolo s'est exprimé dans l'After Foot au sujet des débuts de Kvara et le met en garde : « Je veux voir Kvara dans un gros match. Il a déjà joué trois matchs depuis son arrivée, mais il est encore irrégulier. Il cherche parfois à se montrer pour dire : "Bon les gars, vous avez quand même pris une vedette". Il a une petite tendance à en faire un peu trop. C'est une tendance qu'il a toujours eue, même avant. »

« C'est à lui de se mettre au niveau »

« Il va quand même falloir qu'il se mette au diapason du collectif et des exigences de Luis Enrique. C'est à lui de se mettre au niveau. », explique le journaliste. « En novembre, le PSG avait vraiment besoin de lui. Le jeu ronronnait, manquait de percussion, il n'y avait pas grand-chose et Barcola n'était pas bon à ce moment-là. Mais maintenant, le PSG roule sur tout le monde. Donc Kvara, c'est à lui d'arriver et de dire : "Les gars, je suis à votre niveau". »