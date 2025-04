De Zerbi est blessé, il veut mettre le «feu» à l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Samedi dernier, les joueurs de l’OM ont quitté la pelouse de Reims après des chants hostiles et des critiques de la part de leurs supporters qui avaient fait le déplacement. Des critiques qui ont touché Roberto De Zerbi, comme ce dernier l’a confié en conférence de presse. Le technicien italien attend une réaction dès dimanche face à Toulouse et des joueurs « comme des furies » sur le terrain.

Après une semaine très tendue provoquée par la défaite à Reims samedi dernier (3-1), Roberto De Zerbi n’a esquivé aucun sujet ce vendredi en conférence de presse. Le technicien italien a notamment évoqué la réaction des supporters de l’OM et les critiques dont lui et ses joueurs ont fait l’objet.

« Ça me blesse, ça me touche, quand les supporters critiquent »

« Ça me blesse, ça me touche, quand les supporters critiquent, à juste titre, parce qu’ils ont raison, quand on les déçoit. C'est quelque chose qui me fait du mal, j'ai aussi été supporter alors je sais ce que ça signifie », a confié Roberto De Zerbi face aux journalistes.

« Il faut aller sur le terrain comme des furies dimanche »

L’entraîneur de l’OM veut que tout cela serve de motivation à ses joueurs dimanche pour la réception de Toulouse : « Il faut aller sur le terrain comme des furies dimanche, avec l'esprit de Satan, avec un feu intérieur. Et si on fait ça, tout le monde poussera les joueurs. »