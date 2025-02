PSG : Riolo annonce un clash en interne !

La rédaction

Si Ousmane Dembélé (27 ans) révèle enfin son vrai niveau avec le PSG, il avait été assez décevant la saison précédente (2023/2024). L'ancien Rennais n'avait inscrit que 3 buts en championnat, et ses prestations ont provoqué un clash en interne entre le joueur et son coach, révèle Daniel Riolo.

Arrivé à l'été 2023 pour 50 M€, Ousmane Dembélé a connu des débuts compliqués avec le club de la capitale. L'ancien du FC Barcelone a inscrit 3 buts la saison dernière, délivrant 9 passes décisives en 26 matchs de championnat. Des performances décevantes qui ont suscité des tensions en interne au sein du PSG.

« Il y avait eu des frictions »

Daniel Riolo a révélé le contenu de ces tensions ce jeudi, dans l'After Foot : « Quand Luis Enrique lui a reproché ses occasions ratées, Dembélé lui a dit : "Au début de la saison, tu m'as dit que c'était moi qui deviendrais le leader, tu ne peux pas me reprocher aujourd'hui de trop tenter". » explique le journaliste. « Et surtout, il y avait eu un problème avec les pénos : "Quoi ? Tu dis que c'est moi le patron et c'est Vitinha qui tire les pénos ?" Il y avait eu des frictions au début de la saison, qui ont visiblement été résolues. »

Retour en forme de Dembélé

Mais Ousmane Dembélé affiche un tout autre visage depuis le début de la saison. L'international français est meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 réalisations et 5 passes décisives. Des performances qui ravissent son coach, Luis Enrique. « En ce moment, il est dans une série absolument spectaculaire. Ses stats ont explosé par rapport au début de sa carrière, c'est évident. » se réjouit le coach parisien en conférence de presse.