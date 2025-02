C'est fini, le PSG a choisi son entraîneur pour la saison prochaine !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce vendredi, le PSG aurait finalement trouvé un accord pour la prolongation de Nuno Mendes. Cette signature devrait en appeler une autre. Bouclée depuis plusieurs semaines, la prolongation de Luis Enrique devrait être officialisée avant le choc face à l'AS Monaco. Le technicien espagnol est désormais lié au club de la capitale jusqu'en juin 2027.

Le PSG aurait réglé l’avenir de Nuno Mendes. Comme indiqué par le journaliste italien Fabrizio Romano, l’international portugais aurait prolongé son contrat de cinq saisons après avoir envisagé de rejoindre Manchester United durant l’été. Le PSG devrait d’ailleurs profiter de cette opportunité pour annoncer enfin la prolongation de Luis Enrique.

Luis Enrique va prolonger, c'est imminent

Selon les informations dévoilées par RMC Sport, le PSG envisage d’officialiser la signature de Luis Enrique ce vendredi, juste avant le choc face à l’AS Monaco. Le technicien espagnol serait désormais lié au club parisien jusqu’en juin 2027.

Luis Enrique avait maintenu le suspense

Ces denières semaines, Luis Enrique s'était bien garder de vendre la mèche auprès des journalistes. « Je suis très heureux. Les contrats sont des papiers mouillés. Je n’ai pas de problème à signer des contrats d’une semaine. J’ai besoin de me sentir important ici et je me sens important. Je sens la confiance de la direction sportive. Ce qui m’intéresse, c’est de profiter de chaque jour. Si on ne veut plus de moi je m’en vais, mais en attendant je veux profiter d’entraîner le PSG » avait-il confié en janvier. Le suspense est désormais levé.