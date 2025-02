Marion Rousse, sa nouvelle aventure avec... Netflix ?

Thomas Bourseau

Sur les routes de France avec France Télévisions pour la couverture du Tour de France, Marion Rousse dispose également de la casquette de directrice de la compétition féminine. Netflix, mettant un terme à son documentaire Au coeur du peloton chez les hommes, s'intéresserait au Tour de Frances des femmes. Une nouvelle aventure chez le géant américain pour Marion Rousse ?

Avant de voyager de ville en ville pour la couverture du Tour de France pour France Télévisions à partir de 2017, Marion Rousse avait sillonné les routes de l'hexagone. Championne de France sur route en 2012, celle qui est devenue la femme de Julian Alaphillipe en 2020 après son divorce de Tony Gallopin. Cependant, ce sont ses nouvelles responsabilités acquises en 2022 qui lui vaudraient sa nouvelle aventure chez Netflix.

Netflix annule la couverture du Tour de France masculin...

En effet, nommée directrice du Tour de France Femmes en 2022, Marion Rousse pourrait voir débarquer les caméras de Netflix dans le quotidien des équipes de coureuses. Le Parisien a indiqué ces dernières heures que la série Au cœur du peloton ne devrait pas être reconduite par la plateforme de streaming américaine. En juin prochain, la 3ème saison du documentaire anglé sur les coulisses du Tour de France 2024 sera diffusée sur les serveurs. Néanmoins, la Grande Boucle ne devrait pas accueillir Netflix le 5 juillet prochain au top départ du Tour à Lille. La cause ? Aucune nouvelle du géant américain comme un porte-parole d'une équipe française l'a assuré. « Habituellement, fin janvier, on est déjà contacté par Netflix pour des tournages au printemps auprès de certains de nos coureurs. Là, on n’a pas eu le moindre coup de fil. Il semble que le message est clair ».

...pour mettre la lumière sur le Tour des femmes ?

La suprématie de Tadej Pogacar ainsi que les répétitions déjà relevées lors des premières saisons d'Au cœur du peloton pourraient avoir refroidi les ardeurs de Netflix. Cependant, il se dit en coulisses que la plateforme de streaming se serait positionnée pour dévoiler les coulisses du Tour de France des femmes. Une autre plateforme, dont l'identité n'a pas été dévoilée, serait également sur les rangs d'après Le Parisien. Reste à savoir où est-ce que le Tour des femmes géré par Marion Rousse rebondira !