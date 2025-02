Cyclisme : La désillusion qui guette Wout Van Aert

Alexandre Higounet

Les années passent, et Wout Van Aert n’a toujours pas remporté Paris-Roubaix et le Tour des Flandres, la course de ses rêves. Et cette saison, la probabilité apparaît élevée que le champion belge de la Visma-Lease A Bike passe de nouveau à côté de son rêve de lever les bras au Ronde…

Alors qu’il est désormais âgé de 30 ans, Wout Van Aert, le leader du Team Visma-Lease A Bike sur les classiques flandriennes, n’a toujours pas remporté Paris-Roubaix ni le Tour des Flandres, Milan San Remo étant le seul monument figurant à son palmarès. Compte tenu du statut et des qualités du champion belge, cette double absence raisonne comme une incongruité.

« A ce jour, Van Aert n’a gagné qu’un monument, Milan San Remo, et c’est incompréhensible »

Wout Van Aert passera-t-il encore à côté de la victoire cette saison ? Est-ce l’année ou jamais pour lui ? La question occupe assurément l’esprit du champion belge, comme l’a confirmé le journaliste belge Rodrigo Beekens à l’occasion d’un podcast relayé par la RTBF : « Avec un gars comme Wout van Aert, je ne dirai jamais ‘’Jamais’’. Mais c'est vrai qu'à ce jour, et c'est incompréhensible, il n'a gagné qu'un seul Monument, Milan-Sanremo. Il rêve, et c'en est une obsession, du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix ».

« Sur le Tour des Flandres, il retrouvera non seulement Van der Poel, mais aussi Pogacar… »

Et pour Rodrigo Beekens, le drame a de grandes probabilités de se répéter cette saison au Tour des Flandres, la course de ses rêves, du fait de la présence au départ des deux monstres Pogacar et Van der Poel : « Pour le Tour des Flandres, le problème, c'est que non seulement il retrouvera son meilleur ennemi, Mathieu Van der Poel, mais il y aura aussi Tadej Pogacar. Comment trouver une solution ? Il est mieux entouré que ses rivaux, il a une équipe sans doute plus solide et plus expérimentée sur ce genre de parcours. Il faudra en tout cas qu'il s'accroche. Il a prouvé dans un Grand Prix E3 il n'y a pas si longtemps que dans un sprint à trois, il pouvait battre Pogacar et Van der Poel. Maintenant, en l'absence de Pogacar dans l'Enfer du Nord, je pense quand même que sa plus belle chance reste Paris-Roubaix, et je lui souhaite vraiment de la gagner ».