XV de France - Ntamack : C’est terminé !

Le verdict est tombé pour Romain Ntamack : le demi d’ouverture du XV de France manquera le troisième match du Tournoi des Six Nations contre l’Italie, après son carton rouge face au Pays de Galles. Malgré ses espoirs, la FFR accepte la décision et ne fera pas appel, marquant la fin du feuilleton. Jean-Marc Lhermet s’est expliqué.

C’est la fin du feuilleton pour Romain Ntamack ! Alors qu’il a écopé d’un carton rouge lors de l’éclatante victoire du XV de France face au Pays de Galles (43-0), le demi d’ouverture est (enfin) fixé après plusieurs jours d’incertitude concernant son indisponibilité. Si les Bleus espéraient pouvoir compter sur Romain Ntamack en Italie la semaine prochaine, pensant que son joueur pourrait purger sa deuxième semaine de suspension ce week-end à l’occasion du prochain match de Toulouse contre Clermont, il n’en sera rien.

XV de France : Ntamack et Dupont absents, c'est validé !

« On n’a pas d’autres choix que de l’accepter »

La commission de discipline a en effet décidé que Ntamack ne pourra pas jouer le troisième match du Tournoi des Six Nations opposant le XV de France à l’Italie, un verdict définitif puisque la FFR ne fera pas faire appel. Son vice-président s’est expliqué. « On n’a pas d’autres choix que de l’accepter. Quand la sanction a été rendue avec ces trois matchs ramenés à deux, on avait cette incertitude de savoir si ce match intercalaire de championnat allait être intégré. Il y a toujours eu cette interrogation sur sa participation ou non au match face à l’Italie. Il y a eu beaucoup d’interprétations dans les médias mais on savait qu’une enquête était menée au travers de statistiques, de cas étudiés auparavant », confie Jean-Marc Lhermet.

« Cette sanction est argumentée, on l’accepte »

Et le vice-président de la FFR de poursuivre : « Ils ont pris cette sanction, elle est argumentée, on l’accepte. Précédemment, il y a eu des cas qui ont été traités comme ça. D’autres, ponctuellement ont été traités différemment, c’est ce qui amène un peu de confusion. Mais à partir d’aujourd’hui, il y aura quelque chose de plus cadré dans les prises de décision. En tout cas on accepte la décision ».