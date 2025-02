XV de France : La mort est évitée... pour 10 minutes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui à la retraite, Jérôme Thion, ancien deuxième ligne, a fait les beaux jours du Biarritz Olympique, où il a évolué de 2003 à 2013, mais aussi du XV de France. Avec 54 sélections au compteur chez les Bleus, il a connu de très beaux moments. Mais il y en a aussi eu des plus compliqués pour Thion, comme la fois où il a échappé à la mort pour quelques minutes face à l'Afrique du Sud.

Désormais, on essaye de protéger de plus en plus les joueurs de rugby. Mais sur le terrain, les contacts restent souvent violents. Les catastrophes ne sont ainsi souvent pas très lointaines. Jérôme Thion peut notamment en témoigner, lui l'ancien joueur du Biarritz Olympique et du XV de France. C'est d'ailleurs avec les Bleus que celui qui évoluait comme deuxième ligne a frôlé la mort selon ses dires. Pour cela, il faut remonter à novembre 2005 et une rencontre entre le XV de France et l'Afrique du Sud dans le cadre de la tournée d'automne. Et c'est lors d'une action que tout aurait pu basculer pour Thion...

XV de France : Ntamack et Dupont absents, c'est validé !

➡️ https://t.co/0tA68kY7rF pic.twitter.com/nC7yb4ii7i — le10sport (@le10sport) February 12, 2025

« J'ai une fracture du larynx sans le savoir »

C'est pour Legendary Plays que Jérôme Thion a raconté le moment qui aurait pu lui coûter la vie avec le XV de France. L'ancien deuxième ligne a alors expliqué : « Il y a un lancer récupéré par John Smit. en fond d’alignement. Je vais pour le plaquer et il arrive coude en-avant. […] Le problème, c’est que je suis capitaine et je perds la capacité de parler, j’ai les cordes vocales touchées et une fracture du larynx sans le savoir ».

« Si j’étais resté 10 minutes de plus sur le terrain... »

« Le doc à l’époque me dit « c’est bon, continue Jérôme, Bernard (Laporte) veut que tu continues ». J’essaie, difficilement, je fais 5 minutes, je n’arrive plus à respirer… Au final hôpital pendant une semaine, si j’étais resté 10 minutes de plus sur le terrain, je serais parti les pieds en-avant », a ensuite poursuivi Jérôme Thion, pour qui aujourd'hui tout va bien.