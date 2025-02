Antoine Dupont : La grande annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Battu sur le fil en Angleterre samedi (25-26), le XV de France a dit adieu au Grand Chelem dès la deuxième rencontre du Tournoi des VI Nations. Les Bleus peuvent néanmoins toujours décrocher la victoire finale, pour cela, il faudra un sans-faute et notamment s'imposer en Irlande. Mais Antoine Dupont y croit, et l'a d'ailleurs fait savoir à ses coéquipiers comme le raconte Peato Mauvaka.

Après sa très large victoire contre le Pays de Galles (43-0), le XV de France semblait idéalement lancé dans sa quête de Grand Chelem. Mais elle a brutalement pris fin à Twickenham où les Bleus se sont inclinés sur le fil (25-26) après un essai anglais de dernière minute. Cependant, les Français n'ont pas l'intention de baisser les bras. Et pour cause, une victoire finale dans le Tournoi des VI Nations est toujours possible, il faudra pour cela réaliser un sans-faute qui passera notamment par une victoire en Irlande. Et Antoine Dupont y croit comme il l'a fait savoir dans le vestiaire d'après Peato Mauvaka, le talonneur du XV de France.

Dupont a pris la parole dans le vestiaire

« Après le match, Toto (Dupont NDLR) a pris la parole et nous a bien dit qu’il ne fallait surtout pas baisser la tête. Je le répète, mais le Tournoi n’est pas fini et on peut encore le remporter. C’était le sens du message d’Antoine. Alors oui, nous sommes tous déçus d’avoir loupé notre chance d’accrocher un nouveau grand chelem. Mais je vous assure qu’on va tout faire pour gagner ce tournoi. Et on verra l’année prochaine pour aller chercher un autre grand chelem », confie-t-il auprès Midi Olympique avant de poursuivre.

«Il nous a bien dit qu’il ne fallait surtout pas baisser la tête»

« C’est notre jeu de faire vivre le ballon. C’est ce qu’on a fait. On voulait peut-être trop marquer, sans assez prendre en compte les conditions climatiques. Mais, même avec ces conditions, on aurait pu inscrire beaucoup d’essais. La preuve… D’habitude, ça marche. Le ballon était glissant mais je ne vais pas dire non plus que c’était de la nonchalance. Quand on perd ces ballons, les essais étaient faits », ajoute Peato Mauvaka.