XV de France : Ntamack et Dupont absents, c'est validé !

Les périodes de doublons sont assez propres au rugby. Concrètement, il s'agit des moments où se chevauchent les matches de Top 14 et ceux du Tournoi des VI Nations ce qui prive les clubs de plusieurs internationaux. C'est une période que les entraîneurs détestent, mais qui plaisent visiblement aux joueurs comme le raconte Richie Arnold, deuxième ligne du Stade Toulousain.

En plein Tournoi des VI Nations, le Top 14 poursuit son cours. En effet, ce week-end, une nouvelle journée du championnat de France se déroule, mais sans 19 internationaux français, retenus et protégés par Fabien Galthié pour les prochaines échéances du XV de France. Une situation qui frappe tout particulièrement le Stade Toulousain puisque dix d'entre eux sont concernés. Dimanche à Clermont, Ugo Mola se donc notamment privé d'Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Thomas Ramos, pour ne citer qu'eux. Mais si cette période est détestée par les entraîneurs, elle en revanche adorée par les joueurs qui ne sont pas concerner par les rencontres internationales. C'est le cas de Richie Arnold, deuxième ligne du Stade Toulousain, qui n'a été titularisé qu'à quatre reprises en Top 14 cette saison, et qui pourrait bien profiter des absences pour débuter une cinquième rencontre à l'occasion du déplacement à Clermont.

Ntamack et Dupont absents, Toulouse n'est pas inquiet

« Pour moi, c’est une des périodes les plus agréables de l’année. J’ai toujours aimé cette période depuis que je suis arrivé. Pourquoi ? Tout simplement parce que cela donne l’occasion à des joueurs de l’ombre », confie-t-il dans des propos accordés à La Dépêche, avant de poursuivre.

«Les gens entendent toujours parler des Dupont, Ntamack, Ramos...»

« Les gens entendent toujours parler des Dupont, Ntamack, Ramos… Et de tous ces grands joueurs. Mais pour moi, c’est bien aussi que les mecs qui restent sur place, montrent aussi qu’ils sont de bons joueurs de rugby. Ça permet de mettre en lumière les autres bons joueurs de ce club. Et c’est aussi une belle opportunité pour les jeunes de montrer ce qu’ils valent et avoir du temps de jeu », ajoute Richie Arnold. Le deuxième ligne australien pourrait donc avoir un coup à jouer dimanche à l'occasion du déplacement du Stade Toulousain à Clermont, sans ses internationaux.